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Законодательство РК
10:11 25.04.2022

У постояльцев дома престарелых украли пенсии и пособия в Карагандинской области

пенсия, пенсионер Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает Zakon.kz.

На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного п. 3 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник. Пресс-служба Агентства финансового мониторинга

Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.

Анастасия Стативкина
АФМ РК Карагандинская область
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