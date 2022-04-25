10:11 25.04.2022
У постояльцев дома престарелых украли пенсии и пособия в Карагандинской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Уголовное дело по факту хищения пенсионных выплат и пособий постояльцев дома престарелых расследуется Департаментом АФМ по Карагандинской области, передает Zakon.kz.
На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.
По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного п. 3 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник. Пресс-служба Агентства финансового мониторинга
Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.