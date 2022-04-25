У постояльцев дома престарелых украли пенсии и пособия в Карагандинской области

На содержании социального объекта находятся 90 подопечных, из которых 30 инвалидов и 60 пенсионеров.

По подозрению в совершении данного преступления, предусмотренного п. 3 ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса РК, задержаны и водворены в изолятор временного содержания руководитель дома престарелых в Карагандинской области и социальный работник. Пресс-служба Агентства финансового мониторинга

Карагандинским областным судом в отношении руководителя санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца.