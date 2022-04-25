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10:18 25.04.2022

Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане

рк, засуха, прогноз, казгидромет Фото: unsplash
РГП «Казгидромет» выпустил прогноз засухи на май – на значительной территории республики условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает Zakon.kz.
Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.РГП «Казгидромет»

Умеренная засуха ожидается в:

  • в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах;

  • в Костанайской области в Джангельдинском районе;

  • в Кызылординской области в Казалинском районе;

  • в Мангистауской области в Мангистауском районе.

Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.

рк, засуха, прогноз, казгидромет

Фото: РГП «Казгидромет»

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