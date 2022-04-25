Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане

Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме. РГП «Казгидромет»

Умеренная засуха ожидается в:

в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах;

в Костанайской области в Джангельдинском районе;

в Кызылординской области в Казалинском районе;

в Мангистауской области в Мангистауском районе.

Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.