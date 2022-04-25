10:18 25.04.2022
Опубликован прогноз засухи на май в Казахстане
Фото: unsplash
РГП «Казгидромет» выпустил прогноз засухи на май – на значительной территории республики условия увлажнения ожидаются близкими к норме, передает Zakon.kz.
Согласно статистическому прогнозу, на значительной территории Казахстана в течение мая условия увлажнения ожидаются близкими к норме.РГП «Казгидромет»
Умеренная засуха ожидается в:
в Актюбинской области в Айтекебийском и в Хромтауском районах;
в Костанайской области в Джангельдинском районе;
в Кызылординской области в Казалинском районе;
в Мангистауской области в Мангистауском районе.
Умеренно-влажные условия увлажнения будут складываться в основном в Западно-Казахстанской и Атырауской областях, а также на юге Алматинской и Жамбылской областей.
Фото: РГП «Казгидромет»