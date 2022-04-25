Распыляем бюджетные средства – депутат о нацпроекте по развитию сел

Как сообщил депутат, в рамках проекта из 6316 сельских населенных пунктов было отобрано более 3,5 тыс. сел, из которых – 1173 опорные и 2388 – спутниковые. Однако на начало 2022 года программа фактически коснулась только 665 сел.

У нас расходится понимание с госорганами в части того, что такое модернизированное село. Оказывается, есть негласное мнение, если в селе один проект реализован, то к нему пока не возвращаемся. И это называется модернизированное село? Модернизированным надо считать село, где выполнены все стандарты, проще говоря, решены все проблемы. Депутат Мажилиса Альберт Рау

Вторая проблема, по мнению мажилисмена, – это погоня за количеством реализованных проектов в ущерб качественным показателям.

Выявлены вопиющие случаи, когда выделенные из республиканского бюджета средства на ремонт районной больницы перераспределили ради большего числа проектов. Альберт Рау

Рау добавил, что также нет системности при распределении средств в регионах. Депутатам непонятно, когда в одном районе области реализуется несколько проектов, в то время как в других – ни одного. Также совершенно не определено, какие проекты должны реализоваться за счет трансфертов, а какие должны быть профинансированы из местного бюджета.