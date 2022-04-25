Фото «космического кулича» появилось в Сети

Фотографии «космического кулича» бортинженер МКС опубликовал в Instagram.

Фото: Instagram/olegmks

Вместе с тем снимками «космического кулича», который впечатлил его подписчиков, Артемьев поделился в Telegram, где рассказал, из чего он был приготовлен.

Мы использовали несколько видов печенья..., а также медовую коврижку, лепешку, джемы и мед. Сверху наш кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами. Олег Артемьев

Ранее Олег Артемьев опубликовал несколько фотографий Аральского моря, сделанных из космоса.