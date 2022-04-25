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11:18 25.04.2022

Фото «космического кулича» появилось в Сети

мкс, космический кулич, фото Фото: Telegram/oleg_mks
Фотографии «космического кулича» опубликовал в соцсетях бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев, передает Zakon.kz.

Фотографии «космического кулича» бортинженер МКС опубликовал в Instagram.

мкс, космический кулич, фото

Фото: Instagram/olegmks

Вместе с тем снимками «космического кулича», который впечатлил его подписчиков, Артемьев поделился в Telegram, где рассказал, из чего он был приготовлен.

Мы использовали несколько видов печенья..., а также медовую коврижку, лепешку, джемы и мед. Сверху наш кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами.Олег Артемьев

Ранее Олег Артемьев опубликовал несколько фотографий Аральского моря, сделанных из космоса.

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Динара Халдарова
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