11:18 25.04.2022
Фото «космического кулича» появилось в Сети
Фото: Telegram/oleg_mks
Фотографии «космического кулича» опубликовал в соцсетях бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев, передает Zakon.kz.
Фотографии «космического кулича» бортинженер МКС опубликовал в Instagram.
Вместе с тем снимками «космического кулича», который впечатлил его подписчиков, Артемьев поделился в Telegram, где рассказал, из чего он был приготовлен.
Фото: Instagram/olegmks
Мы использовали несколько видов печенья..., а также медовую коврижку, лепешку, джемы и мед. Сверху наш кулич покрыт творогом с орехами и посыпан цукатами.Олег Артемьев
Ранее Олег Артемьев опубликовал несколько фотографий Аральского моря, сделанных из космоса.
«Красота!» – как выглядит Аральское море из космоса
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