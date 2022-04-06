12:13 06.04.2022
«Красота!» – как выглядит Аральское море из космоса
Фото: Telegram/oleg_mks
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит Аральское море из космоса, передает Zakon.kz.
Несколько фотографий Аральского моря, сделанные из космоса, космонавт опубликовал на своем Telegram-канале.
Под снимками пользователи Сети оставили восторженные комментарии и выразили сожаление, что море скоро может исчезнуть.
«Красота!»
«Очень красиво!»
«Спасибо за эмоции!»
«Это так невероятно!»
«Как из иллюминатора самолета! Красота!»
«Жаль что мелеет Аральское море! А снимки отпад!»
«Оно пропадает... Скоро совсем высохнет...», – написали они.
Ранее Олег Артемьев снял на видео Каспийское море и передал из космоса привет Казахстану.
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