Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
12:13 06.04.2022

«Красота!» – как выглядит Аральское море из космоса

космонавт, аральское море, снимки Фото: Telegram/oleg_mks
Бортинженер ТПК «Союз ТМА-М», бортинженер МКС, космонавт-испытатель «Роскосмоса» Олег Артемьев показал, как выглядит Аральское море из космоса, передает Zakon.kz.

Несколько фотографий Аральского моря, сделанные из космоса, космонавт опубликовал на своем Telegram-канале.

Под снимками пользователи Сети оставили восторженные комментарии и выразили сожаление, что море скоро может исчезнуть.

  • «Красота!»

  • «Очень красиво!»

  • «Спасибо за эмоции!»

  • «Это так невероятно!»

  • «Как из иллюминатора самолета! Красота!»

  • «Жаль что мелеет Аральское море! А снимки отпад!»

  • «Оно пропадает... Скоро совсем высохнет...», – написали они.

Ранее Олег Артемьев снял на видео Каспийское море и передал из космоса привет Казахстану.

Новость по теме

Минэкологии: Объем воды в Аральском море увеличился

Динара Халдарова
Интересное Аральский район
В Казахстане утвердили критерии, по которым мобильные переводы будут считаться доходом
05.04.2022
Ситуация в Украине: Зеленский ждет гарантий от США, Макрона критикуют за звонки Путину
05.04.2022
Почти на девять тенге снизился курс доллара на торгах
05.04.2022
Дом нового поколения построен в Нур-Султане
05.04.2022
Президент поручил министру энергетики разобраться с участившимися авариями
05.04.2022
Главная Топ LIVE Все