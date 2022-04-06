«Красота!» – как выглядит Аральское море из космоса

Несколько фотографий Аральского моря, сделанные из космоса, космонавт опубликовал на своем Telegram-канале.

Под снимками пользователи Сети оставили восторженные комментарии и выразили сожаление, что море скоро может исчезнуть.

«Красота!»

«Очень красиво!»

«Спасибо за эмоции!»

«Это так невероятно!»

«Как из иллюминатора самолета! Красота!»

«Жаль что мелеет Аральское море! А снимки отпад!»

«Оно пропадает... Скоро совсем высохнет...», – написали они.

Ранее Олег Артемьев снял на видео Каспийское море и передал из космоса привет Казахстану.