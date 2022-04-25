В Усть-Каменогорске из тойханы сделают социально-культурный центр
На странице в Instagram аким рассказал о встрече с жителями поселка.
Встреча прошла в большом зале ресторана «Аскар-Тау». Там Жаксылык Омар и рассказал жителям о новом назначении этого здания.
Фото: информационный центр Усть-Каменогорска
По договоренности с акиматом владелец передал объект в безвозмездное пользование до конца этого года, а также обещал помочь с ремонтом. Со следующего года городская администрация планирует заключить с предпринимателем договор аренды с последующим выкупом.
Фото: информационный центр Усть-Каменогорска
Теперь на месте кальянных и вип-кабинок появятся тренажерный зал для молодежи, творческие и образовательные секции, клуб досуга для пожилых жителей района.
Стоит отметить, что подобным социальным центрам городской аким уделяет внимание регулярно. В предыдущие годы по его инициативе прошли реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса, станции юных техников, а в этом году запланировано переоборудования центра социальной адаптации «Ульба» для активной работы с особенными детьми.