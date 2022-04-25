В Усть-Каменогорске из тойханы сделают социально-культурный центр

На странице в Instagram аким рассказал о встрече с жителями поселка.

Встреча прошла в большом зале ресторана «Аскар-Тау». Там Жаксылык Омар и рассказал жителям о новом назначении этого здания.

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

По договоренности с акиматом владелец передал объект в безвозмездное пользование до конца этого года, а также обещал помочь с ремонтом. Со следующего года городская администрация планирует заключить с предпринимателем договор аренды с последующим выкупом.

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

Теперь на месте кальянных и вип-кабинок появятся тренажерный зал для молодежи, творческие и образовательные секции, клуб досуга для пожилых жителей района.