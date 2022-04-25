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Законодательство РК
11:37 25.04.2022

В Усть-Каменогорске из тойханы сделают социально-культурный центр

ресторан, социальный центр Фото: информационный центр Усть-Каменогорска
Аким города Жаксылык Омар еще в феврале озвучил планы по организации в микрорайоне Аблакетка крупного социального объекта. 24 апреля стало известно о том, что для нужд населения переоборудуют здание крупного ресторана.

На странице в Instagram аким рассказал о встрече с жителями поселка.

Встреча прошла в большом зале ресторана «Аскар-Тау». Там Жаксылык Омар и рассказал жителям о новом назначении этого здания.

ресторан, соццентр

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

По договоренности с акиматом владелец передал объект в безвозмездное пользование до конца этого года, а также обещал помочь с ремонтом. Со следующего года городская администрация планирует заключить с предпринимателем договор аренды с последующим выкупом.

ресторан, соццентр

Фото: информационный центр Усть-Каменогорска

Теперь на месте кальянных и вип-кабинок появятся тренажерный зал для молодежи, творческие и образовательные секции, клуб досуга для пожилых жителей района.

Стоит отметить, что подобным социальным центрам городской аким уделяет внимание регулярно. В предыдущие годы по его инициативе прошли реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса, станции юных техников, а в этом году запланировано переоборудования центра социальной адаптации «Ульба» для активной работы с особенными детьми.

Анастасия Московчук
Усть-Каменогорск
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