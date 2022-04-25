11:45 25.04.2022
В Казахстане потеплеет
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 26-28 апреля. В стране потеплеет, лишь на западе и в горных и предгорных районах республики пройдут дожди с грозами, передает Zakon.kz.
Днем на севере страны от +13...+18°C до +20...+25°C, в центре от +8...+18°C до +15...+23°C, на юге от +18...+28°C до +23...+30°C, на западе температурный фон составит +20...+28°C, на востоке +10...+18°C, а на юго-востоке +17...+25°C.РГП «Казгидромет»
На западе и в горных и предгорных районах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами.
В центре, на востоке и в горных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-западе Казахстана – усиление ветра с пыльной бурей.