В Казахстане потеплеет

Днем на севере страны от +13...+18°C до +20...+25°C, в центре от +8...+18°C до +15...+23°C, на юге от +18...+28°C до +23...+30°C, на западе температурный фон составит +20...+28°C, на востоке +10...+18°C, а на юго-востоке +17...+25°C. РГП «Казгидромет»

На западе и в горных и предгорных районах республики, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, пройдут дожди с грозами.

В центре, на востоке и в горных регионах в ночные и утренние часы ожидается туман, на юге, юго-западе Казахстана – усиление ветра с пыльной бурей.