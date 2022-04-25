12:01 25.04.2022
Видео с мертвыми фламинго в Мангистау шокировало казахстанцев
Фото: pixabay
Мертвых фламинго сняли на видео в Мангистау. На останки птиц в Бейнеуском районе наткнулся ребенок, сообщает Zakon.kz.
Как отмечено в публикации местного издания lada.kz, мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.
В пресс-службе Министерства экологии сообщили, что на место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района.
Фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. За совершение незаконной охоты на фламинго ст. 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет.Пресс-служба Минэкологии
Также предусмотрено возмещение ущерба в сумме 400 МРП.