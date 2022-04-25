Видео с мертвыми фламинго в Мангистау шокировало казахстанцев

Как отмечено в публикации местного издания lada.kz, мальчик насчитал как минимум пять погибших особей.

В пресс-службе Министерства экологии сообщили, что на место выехали представители правоохранительных органов, территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира РГКП «ПО «Охотзоопром», Самского лесного учреждения акимата Бейнеуского района.

Фламинго входит в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. За совершение незаконной охоты на фламинго ст. 337 УК РК предусмотрено лишение свободы до семи лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до семи лет. Пресс-служба Минэкологии

Также предусмотрено возмещение ущерба в сумме 400 МРП.