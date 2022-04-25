Субсидирование аренды жилья: сколько человек могут на это рассчитывать

Поручено на платформе «Отбасы банк» запустить программу по субсидированию арендной ставки жилья нуждающимся. На сегодня все нормативно-правовые акты приняты, разработаны правила предоставления данных субсидий. Сейчас насчитывается более 600 тыс. очередников, которые ждут получения госжилья. Из них 215 тыс. – многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами. Алмаз Идырысов

Председатель уточнил, что именно в рамках данной платформы предоставление субсидий предусматривается по этим четырем категориям.

Из них предполагается выделить субсидии 70 тыс. граждан, у которых доход ниже прожиточного минимума. Эта цифра определена посредством базы данных Минтруда за последние шесть месяцев из доходов населения. Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан – 50% будет покрываться за счет госсубсидий, 50% будет выплачивать непосредственно сам арендующий. На сегодня предусмотрены из бюджета 50 млрд тенге. 40 млрд тенге из республиканского бюджета, 10 – из местных бюджетов. Глава Комитета МИИР РК

Представитель МИИР добавил, что в целях реализации механизма разработаны правила, в «Отбасы банке» сформирована цифровая платформа для определения и обеспечения выплат.

«Отбасы банк», как оператор, будет проверять очередников по критериям нуждаемости в жилье, наличию доходов посредством интеграции со всеми базами данных госорганов – министерств цифрового развития, труда и соцзащиты, образования, юстиции, комитета госдоходов и других. Подать заявку можно будет с помощью электронной цифровой подписи, далее последует автоматическая проверка и выдача результатов. Платформа уже принимает заявки в тестовом режиме, с 20 апреля дан старт. С мая начнется субсидирование арендной ставки жилья. Алмаз Идырысов

Идея по субсидированию арендного жилья принадлежит президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Выступая 8 февраля 2022 года на расширенном заседании правительства, глава государства напомнил, что это «социальная инициатива», которая должна была заработать еще год назад, но «из-за нерасторопности, а может быть, из-за саботажа» чиновников, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Он поручил до 1 мая запустить инструмент по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан.