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Законодательство РК
12:10 25.04.2022

Субсидирование аренды жилья: сколько человек могут на это рассчитывать

Малоимущие, жилье, субсидирование, ставка, покупка Фото: Zakon.kz
Председатель Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Алмаз Идырысов рассказал в СЦК, что уже приняты все нормативно-правовые акты для запуска специальной платформы по субсидированию арендной ставки жилья для малообеспеченных граждан, передает Zakon.kz
Поручено на платформе «Отбасы банк» запустить программу по субсидированию арендной ставки жилья нуждающимся. На сегодня все нормативно-правовые акты приняты, разработаны правила предоставления данных субсидий. Сейчас насчитывается более 600 тыс. очередников, которые ждут получения госжилья. Из них 215 тыс. – многодетные семьи, инвалиды 1-й и 2-й групп, дети-сироты, семьи с детьми-инвалидами. Алмаз Идырысов

Председатель уточнил, что именно в рамках данной платформы предоставление субсидий предусматривается по этим четырем категориям.

Из них предполагается выделить субсидии 70 тыс. граждан, у которых доход ниже прожиточного минимума. Эта цифра определена посредством базы данных Минтруда за последние шесть месяцев из доходов населения. Принцип адресной помощи основан на солидарной ответственности граждан – 50% будет покрываться за счет госсубсидий, 50% будет выплачивать непосредственно сам арендующий. На сегодня предусмотрены из бюджета 50 млрд тенге. 40 млрд тенге из республиканского бюджета, 10 – из местных бюджетов. Глава Комитета МИИР РК

Представитель МИИР добавил, что в целях реализации механизма разработаны правила, в «Отбасы банке» сформирована цифровая платформа для определения и обеспечения выплат.

«Отбасы банк», как оператор, будет проверять очередников по критериям нуждаемости в жилье, наличию доходов посредством интеграции со всеми базами данных госорганов – министерств цифрового развития, труда и соцзащиты, образования, юстиции, комитета госдоходов и других. Подать заявку можно будет с помощью электронной цифровой подписи, далее последует автоматическая проверка и выдача результатов. Платформа уже принимает заявки в тестовом режиме, с 20 апреля дан старт. С мая начнется субсидирование арендной ставки жилья. Алмаз Идырысов

Идея по субсидированию арендного жилья принадлежит президенту РК Касым-Жомарту Токаеву. Выступая 8 февраля 2022 года на расширенном заседании правительства, глава государства напомнил, что это «социальная инициатива», которая должна была заработать еще год назад, но «из-за нерасторопности, а может быть, из-за саботажа» чиновников, сотни тысяч казахстанцев до сих пор не получают этот вид поддержки. Он поручил до 1 мая запустить инструмент по снижению затрат на жилье для наименее обеспеченных граждан.

Оксана Скибан
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