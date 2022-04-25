Новую автобусную полосу запустят в Нур-Султане

На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки, а также подрядными организациями ведутся подготовительные работы по нанесению соответствующей дорожной разметки. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В полиции напомнили, что нарушения ПДД в части движения по полосам BUS LANE фиксируются камерами АПК «Сергек».