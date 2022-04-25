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12:23 25.04.2022

Новую автобусную полосу запустят в Нур-Султане

автобус, люди Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане с 25 апреля по ул. Нажимеденова от ул. Калдаякова до пр. Тауелсыздык вводится полоса для движения общественного транспорта, передает Zakon.kz.
На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки, а также подрядными организациями ведутся подготовительные работы по нанесению соответствующей дорожной разметки. Пресс-служба ДП Нур-Султана

В полиции напомнили, что нарушения ПДД в части движения по полосам BUS LANE фиксируются камерами АПК «Сергек».

Анастасия Стативкина
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