12:23 25.04.2022
Новую автобусную полосу запустят в Нур-Султане
Фото: Zakon.kz
В Нур-Султане с 25 апреля по ул. Нажимеденова от ул. Калдаякова до пр. Тауелсыздык вводится полоса для движения общественного транспорта, передает Zakon.kz.
На данном участке установлены соответствующие дорожные знаки, а также подрядными организациями ведутся подготовительные работы по нанесению соответствующей дорожной разметки. Пресс-служба ДП Нур-Султана
В полиции напомнили, что нарушения ПДД в части движения по полосам BUS LANE фиксируются камерами АПК «Сергек».