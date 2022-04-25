«Коровы в рубашке родились»: видео с трассы впечатлило пользователей Казнета

Пользователи под публикацией оставили шуточные комментарии: У коров вся жизнь пролетела перед глазами; «Гелендваген» как всегда на высоте; А коровы: «И пусть весь мир подождет»; Корова в рубашке родилась; Корова чуть на «Гелендвагене» не прокатилась.

Другие же ответили, что водитель виноват сам, так как двигался на большой скорости.