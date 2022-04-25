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12:26 25.04.2022

«Коровы в рубашке родились»: видео с трассы впечатлило пользователей Казнета

видео с Казнета Фото: pixabay
В Казнете распространяют видео, на кадрах которого водитель «Гелендвагена» мастерски избегает столкновения с коровами, переходящими трассу, сообщает Zakon.kz.

Пользователи под публикацией оставили шуточные комментарии:

  • У коров вся жизнь пролетела перед глазами;

  • «Гелендваген» как всегда на высоте;

  • А коровы: «И пусть весь мир подождет»;

  • Корова в рубашке родилась;

  • Корова чуть на «Гелендвагене» не прокатилась.

Другие же ответили, что водитель виноват сам, так как двигался на большой скорости.

  • Найти хозяев коров и наказать;

  • Надо быть очень осторожными на дороге возле населенных пунктов;

  • Первая машина, увидев скот на дороге, должна включить аварийку, чтобы за ним машины снизили скорость, а так повезло, – добавили пользователи.

Анастасия Московчук
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