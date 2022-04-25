В Казахстане утвердили комплексный план по повышению доходов населения

Реализация комплексного плана охватывает мероприятия по четырем направлениям:

обязательства по повышению заработных плат из бюджета и стипендий; повышение доходов населения путем создания новых рабочих мест; защита покупательной способности доходов населения; системные меры, обеспечивающие повышение уровня доходов.

Как ожидается, реализация комплексного плана приведет к среднегодовому темпу роста реальных доходов населения на уровне 4-5% и созданию более 2 млн рабочих мест.

В документе указывается, что в настоящее время в Казахстане доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, составляет 5,3%. По методике ОЭСР уровень бедности в республике в среднем равняется 10%. Доля бедного населения в странах ОЭСР – 11,6%.

При этом в 12 регионах (Атырауская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская, Восточно-Казахстанская области и Нур-Султане) увеличивается доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума.

Кроме того, в Казахстане наблюдаются рост неравенства и увеличение разрыва между средней и медианной заработной платой, который составляет 1,5 раза (в странах ОЭСР – 1,13 раза).

Отмечается рост работающих бедных – среди наемных работников и самозанятых.

«Анализ структуры доходов населения показал, что доля трудовых доходов населения за последние 10 лет снизилась на 10,8 п.п. (с 71,3% в 2010 году до 60,5% в III квартале 2021 года), в то время как доля социальных трансфертов выросла на 10 п.п.», – говорится в документе.

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