12:50 25.04.2022
Пять казахстанских дзюдоистов отличились на Кубке Европы
Фото: olympic.kz
Молодые казахстанские дзюдоисты завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали на Кубке Европы, который завершился в польском городе Познань, сообщает Zakon.kz.
В данных соревнованиях казахстанские дзюдоисты смогли выиграть в одном финальном поединке. В весовой категории до 60 кг чемпионом турнира стал Мерей Марханбетов, передает olympic.kz.
Чуть немного не хватило до чемпионства Нурканату Серикбаеву и Нурсултану Зайзагалиеву, у них серебряные медали.
Также на втором месте пьедестала почета оказался Журкамырза Шукирбеков (100 кг). Бронзовой медали удостоился Нурсултан Жубаткан.
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