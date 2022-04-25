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12:50 25.04.2022

Пять казахстанских дзюдоистов отличились на Кубке Европы

Дзюдо Пять медалей Кубок Европы Фото: olympic.kz
Молодые казахстанские дзюдоисты завоевали одну золотую, три серебряных и одну бронзовую медали на Кубке Европы, который завершился в польском городе Познань, сообщает Zakon.kz.

В данных соревнованиях казахстанские дзюдоисты смогли выиграть в одном финальном поединке. В весовой категории до 60 кг чемпионом турнира стал Мерей Марханбетов, передает olympic.kz.

Чуть немного не хватило до чемпионства Нурканату Серикбаеву и Нурсултану Зайзагалиеву, у них серебряные медали.

Также на втором месте пьедестала почета оказался Журкамырза Шукирбеков (100 кг). Бронзовой медали удостоился Нурсултан Жубаткан.

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