Пять казахстанских дзюдоистов отличились на Кубке Европы

В данных соревнованиях казахстанские дзюдоисты смогли выиграть в одном финальном поединке. В весовой категории до 60 кг чемпионом турнира стал Мерей Марханбетов, передает olympic.kz.

Чуть немного не хватило до чемпионства Нурканату Серикбаеву и Нурсултану Зайзагалиеву, у них серебряные медали.

Также на втором месте пьедестала почета оказался Журкамырза Шукирбеков (100 кг). Бронзовой медали удостоился Нурсултан Жубаткан.

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