Серик Кудебаев уволен из органов по собственному желанию

С 18 февраля этого года Серик Кудебаев был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.

Сразу после январских событий руководство полиции Алматинской и Жамбылской областей было снято с должностей. Пресс-служба МВД Республики Казахстан

В январе-феврале за самоустранение от исполнения служебных обязанностей, нарушение принятых обязательств и присяги министром Е. Тургумбаевым были освобождены от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке все заместители начальников департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.