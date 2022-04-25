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Законодательство РК
13:55 25.04.2022

Серик Кудебаев уволен из органов по собственному желанию

ДП Алматинской области, увольнение по собственному желанию Фото: gov.kz
Серик Кудебаев освобожден от занимаемой должности начальника Департамента полиции Алматинской области, рассказали в пресс-службе МВД Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

С 18 февраля этого года Серик Кудебаев был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию.

Сразу после январских событий руководство полиции Алматинской и Жамбылской областей было снято с должностей. Пресс-служба МВД Республики Казахстан

В январе-феврале за самоустранение от исполнения служебных обязанностей, нарушение принятых обязательств и присяги министром Е. Тургумбаевым были освобождены от занимаемых должностей в дисциплинарном порядке все заместители начальников департаментов полиции Алматинской и Жамбылской областей.

Ирина Лукичева
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