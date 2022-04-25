Советы юриста: как переоформить полученное в наследство авто

Получила в наследство две машины, в дальнейшем планирую переоформить их на себя и продать. Как это сделать, нужна ли оценка их стоимости? Какие налоги и когда на них платить? Какие документы для этого потребуются? – спросила казахстанка.

Как отметили специалисты, наследование – это переход имущества умершего человека (наследодателя) к другому лицу (лицам) – наследнику (наследникам). Наследство осуществляется по завещанию или по закону.

Завещанием согласно Гражданскому кодексу признается волеизъявление гражданина по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай смерти. А наследованием по закону признается наследство по очереди, в случае если наследодатель не оставил завещания. Так, согласно п. 1 ст. 1060 ГК РК, наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности.

Порядок принятия наследства закреплен в ст. 1072-1 ГК РК, согласно которой принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Как отметили юристы, признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:

вступил во владение или в управление наследственным имуществом;

принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;

оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю деньги.

Специалисты также пояснили, что заявление на принятие наследства не значит, что все наследственное имущество достанется только лишь этому человеку.

Если мы говорим о наследовании по завещанию, то наследодатель сам распределил все доли. Но при наследовании по закону все происходит в порядке очереди, закрепленной законодательными актами РК. Так как мы не обладаем всей информацией, можно предположить, что вы являетесь супругом/ребенком данного наследодателя, а значит, вы наследник первой очереди. И тут стоит уточнить, что если вы приняли наследство, а ваши дети/родитель не отказались от наследства, то имущество будут делить в равных долях на количество наследников, которые приняли наследство. Поэтому нельзя говорить о том, что данное имущество будет принадлежать только лишь вам. Специалисты юридической клиники Каспийский

Кроме того, юристы отметили, что в случае, если будет единственный наследник (остальные отказались или вовсе скончались), распоряжаться имуществом и переоформить его на себя можно только через шесть месяцев с момента смерти наследодателя.

Оценка стоимости автомобилей не обязательна, так как наследник получает данное имущество на безвозмездной основе (если у наследодателя не было задолженностей).

Что касается переоформления, то, получив имущество и свидетельство о праве на наследство (что является правоустанавливающим документом), следует пойти в СпецЦОН, и, предъявив вышеуказанное свидетельство о праве на наследство, переоформить данные автомобили на себя.

Налоги нужно платить с момента выдачи свидетельства о праве на наследство. То есть, получив наследственное имущество, вы должны уплатить за него налог, который не был уплачен наследодателем в связи с его смертью. При этом пеня за просрочку вам никак не может быть выписана, так как вы получили правоустанавливающий документ на данное имущество только сейчас и просто будете нести бремя содержания данного имущества. Специалисты юридической клиники «Каспийский»

Налоги платятся каждый год до 1 апреля.