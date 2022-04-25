Доходы от недр: казахстанцам разъяснили поправки, которые хотят внести в Конституцию

Принадлежность народу Казахстана — это главная часть конституционного положения о земле, недрах, растительном, животном мире. Богатства принадлежат народу. Это безусловно норма, она сегодня введена, очень прогрессивна. Во многих странах в разных формулировках богатства являются достоянием народа. В таком смысле, думаю, сегодняшние изменения очень правильные. С другой стороны, трудно представить, что народ, непосредственно каждый гражданин, сам будет распоряжаться, это практически приведет к хаосу и беспорядку. Член рабочей группы Ермек Абдрасулов

По словам юриста, для этого есть государство, являющееся своего рода представителем всего общества, которое действует в интересах народа.

Президента избирает народ, парламентариев избирает народ, по предложению президента утверждается правительство. Именно государство определяет, как осуществить права собственности, вопросы владения, распоряжения и так далее в разных сферах. Если это будет касаться недр, то это будет согласованное решение. Самое главное – мы не должны забывать, что государство должно отражать интересы народа. Это заложено. Ермек Абдрасулов

При этом юрист отметил, что если будут осуществляться действия, противоречащие интересам народа, то соответствующие лица понесут ответственность.

Думаю, у нас будут специальные законы, где это будет конкретно урегулировано, и они будут рассматривать именно с точки императивности, обязательности, что принадлежит народу. И, отталкиваясь от этой конституционной нормы, будут приниматься более конкретизирующие, детализирующие нормы. Представители народа в парламенте, при участии правительства, президента решат вопрос. Ермек Абдрасулов

Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев провел совещание по изменениям и дополнениям в Конституцию. Помимо всего прочего, согласно имеющимся сегодня предложениям, ст. 6 Основного закона предлагается изложить в следующей редакции: «Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство».