В Генпрокуратуре озвучили хронологию нападения на аэропорт Алматы

Ранее нами сообщалось о нападении на аэропорт города Алматы, здесь хотелось бы прояснить роли некоторых преступников. 5 января 2022 года Н. в группе лиц отключил освещение взлетно-посадочной полосы аэропорта города Алматы. Заместитель начальника Первой службы Елдос Килымжанов

Согласно версии следствия, своими действиями Н. парализовал деятельность стратегического объекта, в результате самолет с пассажирами не смог вылететь и вынужденно находился на обесточенной взлетной полосе более 10 часов.

В это время вооруженная группа совершала погромы и ограбления в самом здании аэропорта Алматы. Действия Н. квалифицированы по ст. 255 УК – акт терроризма. Его причастность подтверждается совокупностью собранных доказательств. Елдос Килымжанов

Замначальника напомнил, что массовые беспорядки и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

По словам Килымжанова, в каждом регионе следственными группами проводятся расследования и по мере завершения уголовные дела направляются в суд. Так, на сегодня в производстве следственных органов находится 5041 уголовное дело данной категории, в том числе 49 дел по массовым беспорядкам, 45 – по актам терроризма.

Прокуратурой города Шымкента восемь подозреваемых за погромы, уничтожение имущества и поджоги автомашин (за участие в массовых беспорядках) преданы суду. В Кызылординской области дела в отношении семи лиц по аналогичным обвинениям с заключением процессуального соглашения в форме сделки о признании вины направлены в суд.

Представитель Генпрокуратуры уточнил, что если подозреваемый не оспаривает предъявленное обвинение, имеющиеся доказательства, причиненный вред и соглашается с видом и размером наказания, с ним заключается сделка о признании вины — в суде такие дела рассматриваются не более десяти суток и размер наказания не может превышать половины максимального срока санкции этой статьи.

Согласно его данным, в рамках указанной процедуры в отношении трех лиц уже состоялись приговоры, по которым назначены наказания, не связанные с лишением свободы.