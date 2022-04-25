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Законодательство РК
14:47 25.04.2022

Астанчанка разыграла друзей в WhatsApp – ее оштрафовали

астанчанка, друзья, мессенджер, розыгрыш, полиция, штраф Фото: unsplash
Жительница Нур-Султана заплатила штраф в размере 91 890 тенге за свое шуточное поведение – девушка написала в группе друзей в WhatsApp, что ее якобы похитили, но это не подтвердилось, передает Zakon.kz.

Как сообщили в столичном департаменте полиции, в 01:31 на канал «102» поступила информация о том, что по ул. Е-565 водитель автомашины Toyota Camry, который занимается частным извозом, увез девушку в неизвестном направлении.

С просьбой помочь похищенная девушка якобы написала в группе друзей посредством мессенджера WhatsApp. В ходе проверки данный факт не подтвердился.Пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские установили, что 19-летняя девушка решила таким образом разыграть друзей в чате.

По данному факту жительница столицы привлечена к административной ответственности по ст. 438 КоАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб». Ей наложен штраф в размере 30 МРП (91 890 тенге. – Прим. ред.).Пресс-служба ДП Нур-Султана

Кроме того, с жительницей столицы проведена профилактическая беседа о недопущении подобных правонарушений.

МРП с 1 января 2022 года = 3063 тенге.

Динара Халдарова
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