Астанчанка разыграла друзей в WhatsApp – ее оштрафовали

Как сообщили в столичном департаменте полиции, в 01:31 на канал «102» поступила информация о том, что по ул. Е-565 водитель автомашины Toyota Camry, который занимается частным извозом, увез девушку в неизвестном направлении.

С просьбой помочь похищенная девушка якобы написала в группе друзей посредством мессенджера WhatsApp. В ходе проверки данный факт не подтвердился. Пресс-служба ДП Нур-Султана

Полицейские установили, что 19-летняя девушка решила таким образом разыграть друзей в чате.

По данному факту жительница столицы привлечена к административной ответственности по ст. 438 КоАП РК «Заведомо ложный вызов специальных служб». Ей наложен штраф в размере 30 МРП (91 890 тенге. – Прим. ред.). Пресс-служба ДП Нур-Султана

Кроме того, с жительницей столицы проведена профилактическая беседа о недопущении подобных правонарушений.