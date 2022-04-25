В МВД рассказали о пострадавших в ходе январских беспорядков сотрудниках полиции

Ранее мы неоднократно сообщали о пострадавших сотрудниках полиции и военнослужащих, которые в ходе исполнения своих обязанностей по охране общественного порядка во время январских событий подвергались жестокому избиению со стороны участников беспорядков. Ранены были более трех тысяч сотрудников. Из них 58 человек получили тяжкие ранения в виде переломов костей, огнестрельных и проникающих ножевых ранений. Санжар Адилов

Начальник Следственного департамента МВД РК добавил, что злоумышленники, по сути, тогда своими действиями прямо покушались на их жизнь.

На сегодня 14 сотрудников полиции, получивших тяжкие ранения, продолжают оставаться на лечении. Так, в ходе массовых беспорядков в Алматы от рук участников беспорядков был тяжело ранен участковый инспектор Управления полиции Ауэзовского района, который на Площади республики осуществлял охрану общественного порядка. Он был жестоко избит митингующими, которые нанесли ему удары металлической арматурой в область шеи, повредив шейный отдел позвоночника, также в результате полученных травм у него отказали обе почки, ежедневно его жизнь поддерживается с помощью аппарата гемодиализа – искусственной почки. Санжар Адилов

По словам Адилова, сейчас сотрудник полиции находится под наблюдением врачей и ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.