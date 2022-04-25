Уголовные дела по январским беспорядкам завершены — МВД РК

Результаты досудебных расследований показывают, что злоумышленники совершали кражи и грабежи целенаправленно и открыто, воспользовавшись уличными беспорядками. По заявлениям граждан и субъектов бизнеса, наибольшее количество краж и грабежей зарегистрировано в городе Алматы — более двух тысяч, в Алматинской области — 204 и в Жамбылской области — 23 факта. Нападениям подверглись магазины, офисы компаний, рестораны и другие точки, расположенные на пути разъяренной толпы. Зафиксированы факты ограбления банков и крупных торговых центров — это 1502 объекта бизнеса. Начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов

По словам Адилова, раскрытию преступлений наряду с оперативной возможностью полиции способствует и активная помощь сознательных граждан, которые предоставляют видеоматериалы, сделанные во время событий.

Так, благодаря одному из таких видео установлено, как в Алматы группа молодых парней загружала в автомашины, похищенные из детского развлекательного центра, телевизоры и другую бытовую технику. На другом видео подвергся нападению филиал банка в городе Алматы, где толпа делила награбленное прямо на месте совершения преступления, не обращая внимание на окружающих и проезжающие автомашины. В обоих случаях подозреваемые установлены и заключены под стражу. Санжар Адилов

При этом начальник Следственного департамента МВД отметил, что представленные гражданами видеоматериалы помогают в изобличении преступников и в последующем используются в качестве вещественных доказательств.

Следователями внутренних дел с обвинительным актом завершено и направлено в суд 261 уголовное дело в отношении 410 обвиняемых. Наибольшее количество таких дел по городу Алматы — 185, в Алматинской области — 49, в Жамбылской области и ДП на транспорте по — 10, в Кызылординской и Туркестанской — по четыре дела. Санжар Адилов

Большинство задержанных за хищение чужого имущества — молодые люди, впервые преступившие закон. К таким лицам следователями с учетом их личности и положительных характеристик применяются меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

По данным представителя МВД, по этим основаниям из-под стражи освобождены 326 подозреваемых. В свою очередь судебные органы при определении вида и размера наказания подсудимым, руководствуясь принципами гуманности, также учитывают характер, степень тяжести, общественной опасности совершенного правонарушения, личность виновных, в том числе их поведение до и после совершения преступления, влияние назначенного наказания на их исправление и мнение потерпевших.

В настоящее время по уголовным делам, находящимся в производстве следователей органов внутренних дел, под стражей остаются 155 лиц. Все они подозреваются в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.