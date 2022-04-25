16:59 25.04.2022
Нам не избежать повышения тарифа на газ – сенатор
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Во время правительственного часа в сенате депутат Ерик Султанов заявил, что цены на газ могут повыситься до 60%, передает корреспондент Zakon.kz.
Рост потребления газа на внутреннем рынке приведет к сокращению объемов экспорта товарного газа Национальным оператором QazaqGaz, за счет доходов от которого производится субсидирование цен на газ на внутреннем рынке. И это, в свою очередь, может привести к росту внутренних цен на газ в среднем на 60%. Нам не избежать повышения тарифа на газ.Депутат Сената Парламента РК Ерик Султанов
В связи с этим депутат считает, что необходимо определить оптимальный механизм тарифообразования, обеспечивающий не только безубыточную газификацию новых регионов, но и сдерживание тарифа для социально уязвимых слоев населения.
По словам Султанова, Минэнерго также необходимо открыто разместить долгосрочный график планирования цен на газ, чтобы потребители и предприятия заранее были проинформированы об этом.