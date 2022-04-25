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16:44 25.04.2022

Денис Евсеев выиграл финал квалификации Челленджера

Теннис Италия Финал квала Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев выиграл финал квалификации грунтового турнира Rome Garden Open (призовой фонд более 45 тыс. евро), сообщает Zakon.kz.

Соперником казахстанца на пути в основную стадию данных состязаний стал представитель Украины Владислав Орлов. Алматинский теннисист без особых проблем выиграл первую партию – 6:2.

Затем Евсеев в начале второго сета отдал сразу три гейма украинцу. Но вовремя успел собраться и восстановить равновесие.

Далее более опытный казахстанец не упустил своего шанса и довел матч до победы – 6:4.

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