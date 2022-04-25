16:44 25.04.2022
Конституционный совет принял к производству обращение Токаева
Фото: gov.kz
Ведомством начата работа по подготовке материалов к заседанию Конституционного совета, на котором обращение главы государства будет рассмотрено по существу, передает Zakon.kz.
Конституционным советом принято к производству обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» на соответствие требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Конституции РК, – говорится в сообщении на сайте Конституционного совета.
Решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации.
Досье на проект Конституционного закона РК можно прочитать здесь.