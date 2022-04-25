Конституционный совет принял к производству обращение Токаева

Конституционным советом принято к производству обращение президента РК Касым-Жомарта Токаева о рассмотрении проекта Закона РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию РК» на соответствие требованиям, установленным п. 2 ст. 91 Конституции РК, – говорится в сообщении на сайте Конституционного совета.

Решение Конституционного совета будет опубликовано в средствах массовой информации.

Досье на проект Конституционного закона РК можно прочитать здесь.