Семипалатинский полигон — на какую соцподдержку могут рассчитывать казахстанцы

Могу ли я, как гражданин РК, попадающий под действие ст. 2 Закона РК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне», ныне проживающий в городе Нур-Султан, рассчитывать на льготы, предусмотренные данным законом? Работодатели отказ обосновывают тем, что Нур-Султан не попадает под действие данного закона, – прозвучал вопрос.

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, меры социальной поддержки населения, пострадавшего вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, предусмотрены ЗРК «О социальной защите граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне».

Действие закона распространяется на граждан, проживающих в районах и городах Семипалатинской области и соответствующих районах Павлодарской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствие испытаний ядерного оружия. Ст. 13 закона предусматривает, что население, проживающее на территориях радиационных рисков, имеет право на дополнительную оплату труда и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

При этом право на социальную поддержку в виде дополнительной оплаты труда и ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска имеют казахстанцы, проживающие и непосредственно осуществляющие трудовую деятельность на территориях радиационных рисков и имеющие удостоверение, подтверждающее право на льготы.

Граждане, выехавшие из указанных районов и городов на другое место жительства, подпадающие под действие настоящего закона и проживающие на территории РК, пользуются льготами, предусмотренными данным законом.