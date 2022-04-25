ВК «Алтай» одержал вторую победу на клубном чемпионате Азии

Действующие клубные чемпионы Азии, волейболистки из Усть-Каменогорска выходили на площадку в ранге фаворитов, что и доказали в ходе игры. Первая партия закончилась за 17 минут, с огромным преимуществом восточноказахстанок - 25:9. В оставшихся партиях, доминирование хозяек турнира было также подавляющим - 25:5, 25:13.

После двух игровых дней во главе турнирной таблицы находятся два коллектива: «Алтай» и Barij Essence (Иран). У каждого по две победы.

Фото: Instagram/volleyfederationkz

Порадовала своих фанатов во второй игровой день, другая казахстанская команда «Куаныш», которой удалось обыграть дружину из Таиланда - Diamond Foods-Fine Chef Sport Club со счетом 3:1 (22:25, 25:13, 29:27, 31:29).

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