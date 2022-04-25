Названа самая невыносимая и скандальная жена по знаку зодиака

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», по мнению астрологов, представительницы созвездия Скорпионов являются самыми суровыми среди прекрасного пола.

Женщин-Скорпионов больше всего стоит бояться мужчинам-Водолеям.

Такой союз будет иметь разный темперамент и постоянно раздражать друг друга. Самый идеальный вариант для Скорпиона – Рыбы и Стрельцы. Стремление к ярким отношениям укрепит союз, кроме того, раскроет таланты возлюбленных. Астрологи

Также рожденные под созвездием Скорпиона не терпят споров – в своей упертости и порыве отстоять собственное мнение они чем-то напоминают Овнов.

Но если Овны могут осознавать, что не правы, но, дабы не ударить в грязь лицом, начнут защищать свою позицию, Скорпионы будут считать, что есть одно правильное мнение – только их собственное. Астрологи

Представительницы Скорпионов так и норовят ужалить. Кроме того, они очень мстительные.

Мужчинам стоит избегать поступков, которые могут обидеть такую девушку. Создавая семью, Скорпионы тут же придумают правила, которым должны следовать все ее члены. В случае отклонения от требований под горячую руку попадут все, даже дети. Астрологи

Ранее астрологи назвали четыре пары знаков зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь.