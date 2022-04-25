Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:56 25.04.2022

Названа самая невыносимая и скандальная жена по знаку зодиака

знаки зодиака, жена, невыносимая, скандальная, астрологи Фото: pixabay
Самую невыносимую и скандальную жену по знаку зодиака выявили эксперты по звездам. Ею оказалась рожденная под созвездием Скорпиона, передает Zakon.kz.

Как пишет интернет-издание «Пятый канал», по мнению астрологов, представительницы созвездия Скорпионов являются самыми суровыми среди прекрасного пола.

Женщин-Скорпионов больше всего стоит бояться мужчинам-Водолеям.

Такой союз будет иметь разный темперамент и постоянно раздражать друг друга. Самый идеальный вариант для Скорпиона – Рыбы и Стрельцы. Стремление к ярким отношениям укрепит союз, кроме того, раскроет таланты возлюбленных.Астрологи

Также рожденные под созвездием Скорпиона не терпят споров – в своей упертости и порыве отстоять собственное мнение они чем-то напоминают Овнов.

Но если Овны могут осознавать, что не правы, но, дабы не ударить в грязь лицом, начнут защищать свою позицию, Скорпионы будут считать, что есть одно правильное мнение – только их собственное.Астрологи

Представительницы Скорпионов так и норовят ужалить. Кроме того, они очень мстительные.

Мужчинам стоит избегать поступков, которые могут обидеть такую девушку. Создавая семью, Скорпионы тут же придумают правила, которым должны следовать все ее члены. В случае отклонения от требований под горячую руку попадут все, даже дети.Астрологи

Ранее астрологи назвали четыре пары знаков зодиака, которые будут любить друг друга всю жизнь.

Новость по теме

Самый крепкий союз: астрологи назвали четыре пары знаков зодиака

Динара Халдарова
Интересное
Кайрат Кудайберген арестован на месяц – адвокат
24.04.2022
Азамат Даулетбеков завоевал «золото» ЧА по вольной борьбе
24.04.2022
Казахстанские гимнастки завоевали бронзовую медаль в Баку
24.04.2022
Ливень в Алматы — фоторепортаж
25.04.2022
Украину предлагают принять в ЕС на пониженных правах
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все