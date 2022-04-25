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21:29 25.04.2022

Apple удалит из App Store игры, которые не обновлялись в течение двух лет

Удалит старые игры Фото: pixabay
Несколько разработчиков заявили, что Apple планирует удалить старые приложения, если они не обновлялись какое-то время, сообщает Zakon.kz.

Разработчики приложений рассказали об этом в Twitter.

Пользователи начали получать уведомления с предупреждениями от компании.

Говорится, что эти удаления являются частью инициативы Apple по улучшению App Store, которая призвана упростить навигацию за счет удаления заброшенных приложений или приложений, которые больше не поддерживают современные iOS.

Приложения, которые уже установлены на устройство, продолжат работать, если не делать сброс к заводским настройкам. Для новых гаджетов загрузка будет недоступна.

Многие авторы контента раскритиковали решение Apple. Более 70% приложений не обновлялись три-пять лет.

Айсулу Омарова
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