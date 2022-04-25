Всем пострадавшим от паводка в Туркестанской области окажут помощь в полном объеме

В спасательной операции задействовали более 100 сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов, 15 единиц техники и 13 мотопомп. Благодаря слаженной работе проведена откачка воды и очищены канавы.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В результате ЧС 50 человек эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам, вода затопила 53 двора, 19 домов, 1 тойхану и 16 объектов хозяйственной постройки. Пострадавших нет, однако убыток скота составил 370 голов.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В связи со сложившейся ситуацией, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева создана специальная рабочая комиссия под председательством акима области. Из резервного фонда областного бюджета будут рассмотрены необходимые средства и оказана следующая помощь:

Жителям потерявшие свой скот предоставят компенсацию в соответствии с установленными правилами; Жилые дома будут восстановлены; Будет восстановлено крыши зданий и жилых сооружений; Будет оказано помощь в восстановлении хозяйственных построек.

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В настоящее время комиссией подсчитывается объем понесенных убытков. Всем пострадавшим, окажут помощь в полном объеме.