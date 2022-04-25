Всем пострадавшим от паводка в Туркестанской области окажут помощь в полном объеме
В спасательной операции задействовали более 100 сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов, 15 единиц техники и 13 мотопомп. Благодаря слаженной работе проведена откачка воды и очищены канавы.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В результате ЧС 50 человек эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам, вода затопила 53 двора, 19 домов, 1 тойхану и 16 объектов хозяйственной постройки. Пострадавших нет, однако убыток скота составил 370 голов.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В связи со сложившейся ситуацией, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева создана специальная рабочая комиссия под председательством акима области. Из резервного фонда областного бюджета будут рассмотрены необходимые средства и оказана следующая помощь:
Жителям потерявшие свой скот предоставят компенсацию в соответствии с установленными правилами;
Жилые дома будут восстановлены;
Будет восстановлено крыши зданий и жилых сооружений;
Будет оказано помощь в восстановлении хозяйственных построек.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
В настоящее время комиссией подсчитывается объем понесенных убытков. Всем пострадавшим, окажут помощь в полном объеме.
Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области