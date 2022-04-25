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Законодательство РК
23:37 25.04.2022

Всем пострадавшим от паводка в Туркестанской области окажут помощь в полном объеме

Устранение последствий паводка Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области
24 апреля 2022 года в Казыгуртском и Сарыагашском районах, а также в городе Кентау Туркестанской области сильные осадки привели к стихийному бедствию, сообщает Zakon.kz.

В спасательной операции задействовали более 100 сотрудников ДЧС и местных исполнительных органов, 15 единиц техники и 13 мотопомп. Благодаря слаженной работе проведена откачка воды и очищены канавы.

Устранение последствий паводка

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В результате ЧС 50 человек эвакуированы в безопасную зону. По предварительным подсчетам, вода затопила 53 двора, 19 домов, 1 тойхану и 16 объектов хозяйственной постройки. Пострадавших нет, однако убыток скота составил 370 голов.

Устранение последствий паводка

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В связи со сложившейся ситуацией, в соответствии с поручением Президента РК Касым-Жомарта Токаева создана специальная рабочая комиссия под председательством акима области. Из резервного фонда областного бюджета будут рассмотрены необходимые средства и оказана следующая помощь:

  1. Жителям потерявшие свой скот предоставят компенсацию в соответствии с установленными правилами;

  2. Жилые дома будут восстановлены;

  3. Будет восстановлено крыши зданий и жилых сооружений;

  4. Будет оказано помощь в восстановлении хозяйственных построек.

Устранение последствий паводка

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

В настоящее время комиссией подсчитывается объем понесенных убытков. Всем пострадавшим, окажут помощь в полном объеме.

Устранение последствий паводка

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

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