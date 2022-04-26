08:00 26.04.2022
Заболевших COVID-19 выявили в пяти регионах Казахстана за сутки
Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
За прошедшие сутки в Казахстане выявили восемь заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных в Алматы, там выявили четыре случая, сообщает Zakon.kz.
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 апреля 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 4,
в Алматинской области – 1,
в ВКО – 1,
в Павлодарской области – 1.
Всего в стране подтверждено 1 305 473 случая.
12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 1,
в Алматы – 5,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 1,
в ВКО – 1,
в ЗКО – 1,
в Костанайской области – 1.
Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 291 009 человек.