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08:00 26.04.2022

Заболевших COVID-19 выявили в пяти регионах Казахстана за сутки

Коронавирус Казахстан 26 апреля Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
За прошедшие сутки в Казахстане выявили восемь заболевших COVID-19. Больше всего инфицированных в Алматы, там выявили четыре случая, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 4,

  • в Алматинской области – 1,

  • в ВКО – 1,

  • в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 473 случая.

12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 1,

  • в Алматы – 5,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 1,

  • в ВКО – 1,

  • в ЗКО – 1,

  • в Костанайской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 291 009 человек.

Данияр Кунафин
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