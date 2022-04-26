Заболевших COVID-19 выявили в пяти регионах Казахстана за сутки

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 26 апреля 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 4,

в Алматинской области – 1,

в ВКО – 1,

в Павлодарской области – 1.

Всего в стране подтверждено 1 305 473 случая.

12 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 1,

в Алматы – 5,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 1,

в ВКО – 1,

в ЗКО – 1,

в Костанайской области – 1.

Всего в стране от COVID-19 выздоровело 1 291 009 человек.