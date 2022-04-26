10:26 26.04.2022
В Казахстане впервые обнаружили необычную ночную бабочку
Фото: Торайгыров Университет
В Казахстане отечественные ученые впервые обнаружили нетипичных для страны чешуекрылых насекомых – ночных бабочек Catocala helena, передает Zakon.kz.
Как сообщили в Министерстве образования и науки РК, ночных бабочек Catocala helena обнаружили в карагандинской степи энтомолог из Торайгыров Университета Сергей Титов и его коллеги из Казахстанской ассоциации сохранения биоразнообразия и Института зоологии КН МОН РК.
Ранее Catocala helena обитала в широколиственных лесах Дальнего Востока России, в Корее, Китае и Монголии. В последние годы ее стали замечать в Забайкалье, в Западной Сибири, Южном Урале и в Европейской части России в Поволжье. Однако теперь наше исследование показывает, что данный вид бабочек появился и в Казахстане. Мы будем следить за дальнейшим пребыванием Catocala helena и ее образом жизни как на территории нашей страны, так и за ее пределами для того, чтобы выяснить, какое влияние этот инвазивный вид может оказать на природу Казахстана.Сергей Титов
Фото: Торайгыров Университет
Также ученым предстоит узнать, почему Catocala helena начала свою миграцию с востока на запад, и не отправятся ли вслед за этими бабочками другие инвазивные виды насекомых, ранее не известные нашей фауне.Пресс-служба МОН РК