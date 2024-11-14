Ученые впервые обнаружили янтарь в Антарктиде

Группа ученых из Кембриджского университета во главе с Джоанн Филипп Клейгс впервые обнаружила на территории Антарктиды янтарь. Фрагменты ископаемой смолы нашли в слое лигнита толщиной около пяти сантиметров, сообщает Zakon.kz.

Янтарь обнаружили на шельфе острова Пайн, расположенного в западной части континента. Находка помогла понять, что 83–92 млн лет назад в Антарктиде были распространены хвойные деревья. Предполагается, что они росли в болотистой местности.

"Такие условия окружающей среды идеально подходят для сохранения и окаменения древесины и связанных с ней растительных смол, потому что для этого требуется наличие деревьев, которые производят смолу с подходящим для окаменения химическим составом, а также условия захоронения, лишенные кислорода", – рассказал автор исследования Джоанн Филипп Клейгс.

Ученые высушили обнаруженный материал и изучили его методом микроскопии отраженного света и флуоресцентной микроскопии. Янтарь оказался очень прозрачным и высококачественным.

Из этого авторы исследования сделали вывод, что он залегал на небольшой глубине и образовался при умеренных температурах.

Благодаря находке ученые смогут понять, какими были древние леса Антарктиды.

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