10:55 26.04.2022
В МСХ рассказали, по каким товарам импортозависим Казахстан
Фото: акимат города Алматы
По 29 основным видам продовольственных товаров Казахстан обеспечивает себя за счет отечественного производства. Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев, передает корреспондент Zakon.kz.
Так, только по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%. Это хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.
По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это — томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.
Исключение составляют такие товары, как: яблоки – 73,7%, мясо птицы – 65,4%, колбасные изделия – 56,4%, сыры и творог – 56%, сахар – 42,6%. Здесь уровень обеспеченности составляет менее 80%. По этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.Ербол Карашукеев
В связи с этим, по словам министра, до конца 2025 года в Казахстане появится 24 мясокомбината, запустят 22 проекта по закладке садов на площади 8,2 тыс. га. Кроме того, построят 20 молокоперерабатывающих заводов, 23 птицефабрики и один сахарный завод.