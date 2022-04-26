В МСХ рассказали, по каким товарам импортозависим Казахстан

Так, только по 11 товарным позициям внутренний рынок обеспечен на 100%. Это хлеб, макароны, молоко, картофель, огурцы, рис, баранина, яйца куриные, мука пшеничная, крупа гречневая, соль.

По 12 товарам обеспеченность составляет 80% и более. Это — томаты, морковь, капуста, лук, перец, свекла столовая, говядина, конина, свинина, кисломолочные продукты, масло сливочное, масло подсолнечное.

Исключение составляют такие товары, как: яблоки – 73,7%, мясо птицы – 65,4%, колбасные изделия – 56,4%, сыры и творог – 56%, сахар – 42,6%. Здесь уровень обеспеченности составляет менее 80%. По этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов. Ербол Карашукеев

В связи с этим, по словам министра, до конца 2025 года в Казахстане появится 24 мясокомбината, запустят 22 проекта по закладке садов на площади 8,2 тыс. га. Кроме того, построят 20 молокоперерабатывающих заводов, 23 птицефабрики и один сахарный завод.