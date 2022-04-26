10:50 26.04.2022
Студент колледжа пропал в Акмолинской области
Фото: ДП Акмолинской области
В Акмолинской области полицейские разыскивают пропавшего несовершеннолетнего студента колледжа. Он ушел вечером 25 апреля из общежития и до сих пор не вернулся, передает Zakon.kz.
25 апреля в полицию поступило сообщение от заместителя директора по воспитательной работе Агротехнического колледжа села Красный Яр о том, что 25 апреля около 18:00 из общежития колледжа ушел в неизвестном направлении несовершеннолетний Садвакасов Виталий Витальевич, 2004 года рождения.ДП Акмолинской области
Сотрудниками полиции совместно с администрацией Агротехнического колледжа отработаны дачные массивы, поселок Чайкино, территория центрального парка, район ж/д и автовокзала Кокшетау, изучены записи камер видеонаблюдения.
Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлый, глаза большие черные.
Был одет в куртку темного цвета, джинсы синего цвета.
Поисковые мероприятия продолжаются.
Всех, кто владеет информацией о местонахождении Виталия Садвакасова, просят сообщить по телефонам: 8(7162)29-11-14, 8-705-299-58-49 или 102.