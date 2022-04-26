Студент колледжа пропал в Акмолинской области

25 апреля в полицию поступило сообщение от заместителя директора по воспитательной работе Агротехнического колледжа села Красный Яр о том, что 25 апреля около 18:00 из общежития колледжа ушел в неизвестном направлении несовершеннолетний Садвакасов Виталий Витальевич, 2004 года рождения. ДП Акмолинской области

Приметы: рост 160-165 см, худощавого телосложения, светлый, глаза большие черные. Был одет в куртку темного цвета, джинсы синего цвета.

Сотрудниками полиции совместно с администрацией Агротехнического колледжа отработаны дачные массивы, поселок Чайкино, территория центрального парка, район ж/д и автовокзала Кокшетау, изучены записи камер видеонаблюдения.

Поисковые мероприятия продолжаются.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении Виталия Садвакасова, просят сообщить по телефонам: 8(7162)29-11-14, 8-705-299-58-49 или 102.