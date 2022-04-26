11:20 26.04.2022
В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге
Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Нацбанка повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года, сообщает Zakon.kz.
Так, ставки по несрочным депозитам составят 13,5%.
Депозиты на три и шесть месяцев без пополнения – 14%, с пополнением – 13,5%.
Депозиты на 12 месяцев без пополнения – 13,5%, с пополнением – 13%.
Депозиты на 24 месяца без пополнения – 9,4%, с пополнением – 9,2%.
Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.