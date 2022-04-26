Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Спорт
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
11:20 26.04.2022

В Казахстане повысили максимальные ставки по депозитам в тенге

повышение ставок по депозитам Фото: Zakon.kz
Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) вслед за повышением базовой ставки Нацбанка повысил максимальные рекомендуемые ставки по несрочным и краткосрочным депозитам на апрель и май 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Так, ставки по несрочным депозитам составят 13,5%.

  • Депозиты на три и шесть месяцев без пополнения – 14%, с пополнением – 13,5%.

  • Депозиты на 12 месяцев без пополнения – 13,5%, с пополнением – 13%.

  • Депозиты на 24 месяца без пополнения – 9,4%, с пополнением – 9,2%.

Изменения вводятся в действие с 26 апреля 2022 года, с этого дня банки вправе пересмотреть ставки вознаграждения по своим депозитным продуктам.

Лариса Черненко
Казахстан
Ситуация в Украине: США проведут учения для ВСУ, в Киеве переименовывают улицы
25.04.2022
Новые станции метро и транспортная развязка – в Алматы принят план развития
25.04.2022
Курс доллара вырос на торгах
25.04.2022
Ролик со стрельбой в Таразе прокомментировали в КНБ
25.04.2022
Смерть солдата-срочника в Жамбылской области: подробности рассказали в Минобороны
25.04.2022
Главная Топ LIVE Все