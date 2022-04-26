Победители ЧА по борьбе 2022 года получат по одному миллиону тенге

В Монголии казахстанские борцы завоевали пять золотых, восемь серебряных и восемь бронзовых наград. В итоге – 21 медаль.

Согласно постановлению правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года №152, победитель чемпионата Азии получит 2300 долларов (1 млн 20 тыс. 809 тенге). 1400 долларов (621 362 тенге) выплатят за второе место и 900 долларов (399 447 тенге) – за третье место.

Размер призовых у спортсменов и тренеров одинаковый. Казахстанские спортсмены и их наставники будут вознаграждены общей суммой в размере 59 800 долларов (26 млн 541 тыс. 034 тенге).

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