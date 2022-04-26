Трагедия ХХ века: 36 лет со дня аварии на Чернобыльской АЭС

26 апреля 1986 года разрушился реактор четвертого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, расположенной около города Припять (Украина).

При взрыве на четвертом энергоблоке ЧАЭС произошел большой выброс радиоактивных веществ в окружающую среду. Сила взрыва приравнивалась к 500 атомным бомбам — таким, которые когда-то были сброшены на Хиросиму (Япония).

Сильное радиоактивное излучение поразило территорию в радиусе 30 км от места происшествия. Но, как стало известно позже, масштабы аварии были гораздо больше. Реактор был полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое количество радиоактивных веществ.

Масштабная трагедия унесла жизни тысяч людей, нанеся колоссальный ущерб природе и экологии.

В тушении пожара были задействованы не только пожарные силы, но и гражданские, вследствие чего люди получили смертельные дозы облучения.