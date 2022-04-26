Миржан Сатканов назначен акимом Уральска

Сатканов Миржан Мунайдарович родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Университет имени Докуз Эйлюль (Турция).

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Уральского городского отдела финансов.

В разные годы являлся:

главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО;

заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления;

руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО;

работал заместителем акима ЗКО.

До сегодняшнего дня был акимом Бурлинского района.