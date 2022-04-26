13:34 26.04.2022
Миржан Сатканов назначен акимом Уральска
Фото: пресс-служба акимата Уральска
Акимом Уральска по согласованию с Администрацией президента РК и городским маслихатом стал Миржан Сатканов, сообщает Zakon.kz.
Сатканов Миржан Мунайдарович родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.
В 2000 году окончил Университет имени Докуз Эйлюль (Турция).
Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Уральского городского отдела финансов.
В разные годы являлся:
главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО;
заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления;
руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО;
работал заместителем акима ЗКО.
До сегодняшнего дня был акимом Бурлинского района.