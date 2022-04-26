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Законодательство РК
13:34 26.04.2022

Миржан Сатканов назначен акимом Уральска

назначение, новый аким Уральска Фото: пресс-служба акимата Уральска
Акимом Уральска по согласованию с Администрацией президента РК и городским маслихатом стал Миржан Сатканов, сообщает Zakon.kz.

Сатканов Миржан Мунайдарович родился в 1977 году в Западно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Университет имени Докуз Эйлюль (Турция). 

Трудовую деятельность начал ведущим специалистом Уральского городского отдела финансов.

В разные годы являлся:

  • главным специалистом, руководителем отдела и заместителем руководителя департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО;

  • заместителем руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО, руководителем управления;

  • руководителем управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ЗКО;

  • работал заместителем акима ЗКО.

До сегодняшнего дня был акимом Бурлинского района.

Анастасия Московчук
Западно-Казахстанская область
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