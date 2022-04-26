Претенденты на «Алтын белгi» будут сдавать экзамен в НИШ

Претенденты на знак отличия «Алтын белгi» сдают один из пяти экзаменов, которые предусмотрены для выпускников 11 классов, на базе Назарбаев Интеллектуальные школы. Это экзамен по математике. Это не новый предмет, не новые задания. Первый вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова

Как отметила Шолпан Каринова, разница в том, что если выпускник претендует на получение знака «Алтын белгi», то он обязан сдать математику на базе НИШ. Здесь оценят его учебные достижения.

Если выпускник отказывается от сдачи экзамена в НИШ, то математику он может сдать в своей школе. При этом он не получит аттестат особого образца, а получит аттестат с отличием. Шолпан Каринова

По данным Министерства образования и науки Казахстана, в этом году школы заканчивают более 170 тыс. выпускников, на знак «Алтын белгi» претендуют более 7,5 тыс. выпускников.