Гроза, шквал, дождь — прогноз погоды в Казахстане на 27 апреля

На севере, юге, юго-востоке страны пройдут дожди, в горных районах Жамбылской области сильные дожди. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе Казахстана с пыльной бурей, в южных регионах — гроза, шквал. РГП «Казгидромет»

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град, в горных районах — усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре Кызылординской, на юге, в центре Мангистауской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем на большей части Северо-Казахстанской, на севере Костанайской, на юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, в центре Атырауской, на востоке Алматинской областей ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

На юге Западно-Казахстанской, на севере, в центре Актюбинской, Павлодарской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +20+22°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь. Ветер 0-5, днем порывы 8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°С, днем +17+19°С.

В Шымкенте переменная облачность, ночью и утром кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 8-13, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11+13°С, днем +24+26°С.