Токаев: Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан

Глава государства напомнил, что по его поручению «без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию».

Понятно, что без изменений в Основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна... Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости. Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом.

Источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией стоит задача выправления этой ситуации. Вы должны идти в авангарде работы с представителями народа, быть каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что «изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти».

Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. Касым-Жомарт Токаев

По словам главы государства, «в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан».