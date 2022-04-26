15:40 26.04.2022
Токаев: Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан
Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев на внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat ответил на вопрос, что такое Новый Казахстан, передает корреспондент Zakon.kz.
Глава государства напомнил, что по его поручению «без промедления была начата работа по подготовке проекта поправок в Конституцию».
Понятно, что без изменений в Основной закон эффективная реализация намеченных масштабных преобразований невозможна... Довольно часто наши граждане задаются вопросом: что такое Новый Казахстан? Думаю, можно ответить на этот вопрос коротко и емко. Новый Казахстан – это, по сути, Справедливый Казахстан. Согласитесь, нашим гражданам явно не хватает социальной справедливости.Касым-Жомарт Токаев
По словам президента, пренебрежение интересами простых людей происходит сплошь и рядом.
Источником порой вопиющей несправедливости являются, к сожалению, представители госаппарата. Отсюда устойчивое недоверие граждан к институтам власти. Поэтому перед партией стоит задача выправления этой ситуации. Вы должны идти в авангарде работы с представителями народа, быть каналом взаимодействия между гражданским обществом и властью.Касым-Жомарт Токаев
Президент отметил, что «изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти».
Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.Касым-Жомарт Токаев
По словам главы государства, «в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с актуальными веяниями и требованиями граждан».