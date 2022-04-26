Партии Amanat и Adal объединились в Казахстане

Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента и маслихатов. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. По словам президента, либерализация партийного и выборного законодательства укрепят роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти.