16:21 26.04.2022
Партии Amanat и Adal объединились в Казахстане
Фото: amanatpartiasy
Партия Adal влилась в партию Amanat. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал данную инициативу ярким показателем начавшихся изменений на партийном поле, передает корреспондент Zakon.kz.
Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента и маслихатов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Глава государства добавил, что одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. По словам президента, либерализация партийного и выборного законодательства укрепят роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти.
Конкуренция за голоса избирателей будет более острой, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка, в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с требованиями граждан. В целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией Amanat. За это важное решение выражаю благодарность лидерам и членам партии Adal.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев