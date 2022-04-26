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Законодательство РК
16:21 26.04.2022

Партии Amanat и Adal объединились в Казахстане

Amanat партия, объединение с партией Adal Фото: amanatpartiasy
Партия Adal влилась в партию Amanat. Глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал данную инициативу ярким показателем начавшихся изменений на партийном поле, передает корреспондент Zakon.kz.
Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента и маслихатов.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Глава государства добавил, что одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы. По словам президента, либерализация партийного и выборного законодательства укрепят роль общества в принимаемых решениях на всех уровнях власти.

Конкуренция за голоса избирателей будет более острой, изменится динамика и содержание самого политического процесса. Учитывая это, наверняка, в стране появятся новые партии, а действующие начнут пересматривать и перестраивать свою деятельность в соответствии с требованиями граждан. В целом партийное поле приходит в движение. Ярким показателем начавшихся изменений является инициатива партии Adal об объединении с партией Amanat. За это важное решение выражаю благодарность лидерам и членам партии Adal.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Айша Тулеубекова
AMANAT Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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