16:46 26.04.2022
Избраны новые представители политсовета партии Amanat
Фото: Zakon.kz
На внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat в состав политсовета избраны новые члены – ими стали Эльдар Жумагазиев, Максат Толыкбай и Даулет Мукаев, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с п. 9-1 устава партии внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии. На ваше рассмотрение вносится вопрос о введении в состав политического совета партии Amanat Эльдара Жумагазиева, Максата Толыкбая и Даулета Мукаева. Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов
Эльдар Жумагазиев – заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен», государственный и общественный деятель, экономист, политолог.
Максат Толыкбай – журналист, телеведущий, заместитель председателя Республиканского общественного совета Miras по развитию гражданского общества и культуры при партии Amanat.
Даулет Мукаев – председатель попечительского совета Благотворительного фонда Dauletten, член Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии Amanat.
Представленные кандидатуры были единогласно поддержаны в качестве новых членов политсовета партии Amanat.