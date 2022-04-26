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Законодательство РК
16:46 26.04.2022

Избраны новые представители политсовета партии Amanat

Аманат Фото: Zakon.kz
На внеочередном ХХІІI съезде партии Amanat в состав политсовета избраны новые члены – ими стали Эльдар Жумагазиев, Максат Толыкбай и Даулет Мукаев, передает корреспондент Zakon.kz.
В соответствии с п. 9-1 устава партии внесение изменений в состав политического совета относится к исключительной компетенции съезда партии. На ваше рассмотрение вносится вопрос о введении в состав политического совета партии Amanat Эльдара Жумагазиева, Максата Толыкбая и Даулета Мукаева. Исполнительный секретарь партии Amanat Асхат Оралов

Эльдар Жумагазиев – заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен», государственный и общественный деятель, экономист, политолог.

Максат Толыкбай – журналист, телеведущий, заместитель председателя Республиканского общественного совета Miras по развитию гражданского общества и культуры при партии Amanat.

Даулет Мукаев – председатель попечительского совета Благотворительного фонда Dauletten, член Республиканского общественного совета по вопросам семьи и социальной защиты населения при партии Amanat.

Представленные кандидатуры были единогласно поддержаны в качестве новых членов политсовета партии Amanat.

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