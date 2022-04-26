15:43 26.04.2022
Токаев выполняет обещания: в партии Amanat новый председатель
Фото: amanatpartiasy.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение выйти из партии Amanat. Об этом он заявил на внеочередном XXIII съезде партии, передает корреспондент Zakon.kz.
Я уже говорил, что уволюсь с должности председателя партии. Пришло время осуществить это предписание. С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Касым-Жомарт Токаев
Глава государства поблагодарил всех присутствующих съезда за доверие и поддержку и предложил кандидатуру спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост главы партии.
Изменения и дополнения в Конституцию направлены на комплексное переформатирование политической архитектуры страны, выстраивание более сбалансированной системы сдержек и противовесов между ветвями власти. Мы окончательно отойдем от суперпрезидентской формы правления, усилим полномочия Парламента, маслихатов. Одним из приоритетов является модернизация партийно-политической сферы.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев