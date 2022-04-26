Токаев выполняет обещания: в партии Amanat новый председатель

Я уже говорил, что уволюсь с должности председателя партии. Пришло время осуществить это предписание. С сегодняшнего дня я решил прекратить свои полномочия и выйти из партии. Этот шаг имеет символическое значение. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства поблагодарил всех присутствующих съезда за доверие и поддержку и предложил кандидатуру спикера Мажилиса Ерлана Кошанова на пост главы партии.