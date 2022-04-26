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19:10 26.04.2022

ВК «Алтай» гарантировал себе призовое место на клубном чемпионате Азии

Волейбол КЧА Семей Фото: Instagram/volleyfederationkz
Волейболистки из Усть-Каменогорска в третьем туре женского клубного первенства Азии сумели переиграть представителей Джизакского государственного педагогического института, сообщает Zakon.kz.

Волейболистки «Алтая» не имели особых проблем во время встречи с соперницами из Узбекистана, легко их одолев со счетом 3:0 (25:4, 25:11, 25:11). Эта победа позволила казахстанской дружине досрочно укрепиться в списке трех лучших команд чемпионата.

Отметим, что «Алтай» является действующим победителем клубного первенства Азии. До завершения турнира командам осталось провести два тура.

28 апреля восточноказахстанский коллектив сыграет с представителями Ирана.

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Куандык Шынасилов
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