19:10 26.04.2022
ВК «Алтай» гарантировал себе призовое место на клубном чемпионате Азии
Фото: Instagram/volleyfederationkz
Волейболистки из Усть-Каменогорска в третьем туре женского клубного первенства Азии сумели переиграть представителей Джизакского государственного педагогического института, сообщает Zakon.kz.
Волейболистки «Алтая» не имели особых проблем во время встречи с соперницами из Узбекистана, легко их одолев со счетом 3:0 (25:4, 25:11, 25:11). Эта победа позволила казахстанской дружине досрочно укрепиться в списке трех лучших команд чемпионата.
Отметим, что «Алтай» является действующим победителем клубного первенства Азии. До завершения турнира командам осталось провести два тура.
28 апреля восточноказахстанский коллектив сыграет с представителями Ирана.
Онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch дарит 14 млн тенге топовым игрокам. Заряжайте экспрессы на лучшие события и выигрывайте.