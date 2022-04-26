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19:13 26.04.2022

«Говорящий» дрон запустят над ущельями Алматы

новое устройство, горы, пожарная безопасность Фото: Скриншот видео
У спасателей Алматы появился многофункциональный дрон. Он позволит определять место возникновения пожаров, а также нарушителей, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что беспилотник имеет несколько режимов работы, максимальная скорость его полета составляет до 81 км/ч.

Также он может удаляться на расстояние до 8 км по горизонтали и подниматься на высоту до 6 тыс. метров над уровнем моря. Дрон оснащен датчиками распознавания препятствий во всех шести направлениях, что исключает потенциальное столкновение с любыми объектами.

Он будет летать по выходным дням, когда в горной местной наблюдается скопление отдыхающих. Маршрут его полета мы сейчас разрабатываем совместно с лесниками. Дальность полета – семь километров.Замначальника ДЧС Алматы Самат Асаинов

Стоит отметить, что в связи с повышением температурного фона в Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.

Причинами пожаров явилось неосторожное обращение населения с огнем.

Анастасия Московчук
Алматы
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