«Говорящий» дрон запустят над ущельями Алматы

В ведомстве отметили, что беспилотник имеет несколько режимов работы, максимальная скорость его полета составляет до 81 км/ч.

Также он может удаляться на расстояние до 8 км по горизонтали и подниматься на высоту до 6 тыс. метров над уровнем моря. Дрон оснащен датчиками распознавания препятствий во всех шести направлениях, что исключает потенциальное столкновение с любыми объектами.

Он будет летать по выходным дням, когда в горной местной наблюдается скопление отдыхающих. Маршрут его полета мы сейчас разрабатываем совместно с лесниками. Дальность полета – семь километров. Замначальника ДЧС Алматы Самат Асаинов

Стоит отметить, что в связи с повышением температурного фона в Алматы сохраняется высокая пожарная опасность.