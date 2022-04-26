19:29 26.04.2022
Подростка избили в туалете школы в Атырау
Фото: pixabay
Ученика 11-го класса избили в школьном туалете в Атырау. По предварительной информации, у школьника диагностирован перелом челюсти, сообщает Zakon.kz.
По данным издания «Мой город», инцидент произошел 25 апреля в школе-гимназии №36.
Как уточнила руководитель городского отдела образования Феруза Шангереева, в этот день между двумя учениками 10-го и 11-го классов возник конфликт, который продолжился в школьном туалете и перерос в драку. Десятиклассник избил второго мальчика, а рядом с ними находились шесть учеников 9-го и 11-го классов.
Школьная медсестра оказала медицинскую помощь мальчику, сейчас он находится под наблюдением врачей. Со всеми участниками конфликта и их родителями была проведена разъяснительная работа. Сейчас эти дети находятся под строгим контролем. Директор учебного заведения привлечен к ответственности. В будущем воспитательный процесс этой школы будет находиться под строгим наблюдением.Феруза Шангереева
Директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов сообщил, что 25 апреля в 17:30 в приемное отделение медицинского учреждения с травмами поступил пациент. Он был госпитализирован в отделение отоларингологии.
Пациенту оказали медицинскую помощь. Однако в связи с тем, что ему не требовалась экстренная операция, и с тем, что в области нет челюстно-лицевого хирурга, было решено направить пациента к специалистам из ЗКО. Ему должны были провести плановую операцию в течение 7-10 дней. Однако родители пациента добровольно написали расписку и самостоятельно повезли ребенка в ЗКО.Нуркабыл Айтмухамбетов