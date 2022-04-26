Подростка избили в туалете школы в Атырау

По данным издания «Мой город», инцидент произошел 25 апреля в школе-гимназии №36.

Как уточнила руководитель городского отдела образования Феруза Шангереева, в этот день между двумя учениками 10-го и 11-го классов возник конфликт, который продолжился в школьном туалете и перерос в драку. Десятиклассник избил второго мальчика, а рядом с ними находились шесть учеников 9-го и 11-го классов.

Школьная медсестра оказала медицинскую помощь мальчику, сейчас он находится под наблюдением врачей. Со всеми участниками конфликта и их родителями была проведена разъяснительная работа. Сейчас эти дети находятся под строгим контролем. Директор учебного заведения привлечен к ответственности. В будущем воспитательный процесс этой школы будет находиться под строгим наблюдением. Феруза Шангереева

Директор детской областной больницы Нуркабыл Айтмухамбетов сообщил, что 25 апреля в 17:30 в приемное отделение медицинского учреждения с травмами поступил пациент. Он был госпитализирован в отделение отоларингологии.