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Происшествия

В Жанаозене школьника жестоко избили из-за зависти к его успехам

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 23:06 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене ученика 11-го класса местного лицея-интерната избили сверстники, предположительно, из-за зависти к его академическим достижениям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 17 апреля издание Lada.kz, инцидент произошел 16 апреля в одном из частных жилых массивов города, недалеко от дома пострадавшего. Школьник недавно поступил в зарубежный вуз на грант, что якобы и стало причиной конфликта. Нападение, как утверждается, инициировал один из учеников, занимающий должность президента лицея.

Во время избиения на помощь подростку попытался прийти его отец, однако он также получил травму, не сумев сдержать нападавших.

Оба – школьник и его отец – были госпитализированы в Жанаозенскую многопрофильную городскую больницу. По информации медиков, у подростка диагностированы черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, множественные ушибы головы и лица, а также ссадины. У отца – перелом стопы со смещением.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Агрессивный подросток жестоко избил 86-летнего дедушку на остановке в Талдыкоргане. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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