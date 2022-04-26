Рыбинспекторы выехали на место массовой гибели нерпы в Мангистауской области

Фотографии житель отправил изданию «Лада».

Отмечается, что месторождение Каражанбас расположено на полуострове Бузачи в 230 км от Актау. Как уточнил автор снимков, мертвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, что причиной их гибели стало обмеление Каспия.

Фото: очевидец

Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуостров Бузачи были направлены сотрудники ведомства.

Фото: очевидец

Результаты всех обследований будут сообщены дополнительно.