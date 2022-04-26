20:05 26.04.2022
Рыбинспекторы выехали на место массовой гибели нерпы в Мангистауской области
Фото: очевидец
Местный житель сфотографировал мертвых тюленей на побережье Каспийского моря. По его словам, около 50 тушек лежит на берегу напротив месторождения Каражанбас, передает Zakon.kz.
Фотографии житель отправил изданию «Лада».
Отмечается, что месторождение Каражанбас расположено на полуострове Бузачи в 230 км от Актау. Как уточнил автор снимков, мертвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, что причиной их гибели стало обмеление Каспия.
Фото: очевидец
Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуостров Бузачи были направлены сотрудники ведомства.
Фото: очевидец
Результаты всех обследований будут сообщены дополнительно.