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20:05 26.04.2022

Рыбинспекторы выехали на место массовой гибели нерпы в Мангистауской области

тюлень Фото: очевидец
Местный житель сфотографировал мертвых тюленей на побережье Каспийского моря. По его словам, около 50 тушек лежит на берегу напротив месторождения Каражанбас, передает Zakon.kz.

Фотографии житель отправил изданию «Лада».

Отмечается, что месторождение Каражанбас расположено на полуострове Бузачи в 230 км от Актау. Как уточнил автор снимков, мертвые млекопитающие находятся слева от ближайшей к берегу скважины. Он считает, что причиной их гибели стало обмеление Каспия.

тушки

Фото: очевидец

Как сообщили в управлении рыбной инспекции Мангистауской области, на полуостров Бузачи были направлены сотрудники ведомства.

тюлень

Фото: очевидец

Результаты всех обследований будут сообщены дополнительно.

Елена Беляева
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