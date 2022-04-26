Годовалый ребенок в Риддере случайно закрылся один в квартире

Мама пыталась помочь, но квартира находится на четвертом этаже, и самой ей было не справиться. Она обратилась к спасателям. Сотрудники СПЧ-1 оперативно прибыли на вызов и с помощью лестницы проникли на балкон квартиры, открыв дверь изнутри. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что малыш не пострадал.

С начала года сотрудники ДЧС ВКО спасли более 50 детей, оказавшихся за закрытыми дверями квартир и домов.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО напоминают о соблюдении правил безопасности и просят родителей не оставлять детей без присмотра.