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21:31 26.04.2022

Годовалый ребенок в Риддере случайно закрылся один в квартире

Риддер Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Инцидент произошел по ул. Клавдии Семеновой в тот момент, когда мама малыша вышла, чтобы открыть дверь в подъезде, передает Zakon.kz.
Мама пыталась помочь, но квартира находится на четвертом этаже, и самой ей было не справиться. Она обратилась к спасателям. Сотрудники СПЧ-1 оперативно прибыли на вызов и с помощью лестницы проникли на балкон квартиры, открыв дверь изнутри. Пресс-служба ДЧС ВКО

Риддер

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Отмечается, что малыш не пострадал.

С начала года сотрудники ДЧС ВКО спасли более 50 детей, оказавшихся за закрытыми дверями квартир и домов.

Риддер

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В ДЧС ВКО напоминают о соблюдении правил безопасности и просят родителей не оставлять детей без присмотра.

 

Елена Беляева
Риддер
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