Сотрудники МЧС спасли двух маленьких детей в Астане

Фото: unsplash

Инцидент произошел в одной из столичных многоэтажек по ул. А-102, где два малыша закрылись в квартире, когда мама вышла к соседям и не смогла открыть дверь, сообщает Zakon.kz.

Следите за новостями zakon.kz в: